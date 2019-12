Mercato PSG : Les dessous du revirement de Cavani révélés.

Après avoir martelé durant des mois qu’il comptait absolument aller jusqu’au bout de son contrat, Edinson Cavani serait désormais disposé à quitter le PSG durant le prochain mercato de janvier. Un média proche du Paris Saint-Germain est revenu sur les dessous de ce changement de position du Matador.

Edinson Cavani désormais prêt à quitter le PSG ?

« J’ai déjà parlé la saison dernière. J'ai promis, pas seulement aux supporters, à moi aussi, que je voulais terminer mon contrat ici. Nous verrons ensuite si le football me fera rester ici (…) Mais je me suis promis de finir ce contrat. C'est une certitude », déclarait Edinson Cavani dans les colonnes du quotidien Le Parisien en août dernier.

Arrivé en 2013 en provenance du SSC Naples, l’international uruguayen de 32 ans serait désormais enclin à envisager un départ durant le mois de janvier, soit à six mois de la fin de son contrat initial avec le Paris Saint-Germain. Une décision qui serait la résultante d’une colère manifestée en interne par le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Un deal à venir avec l’Atlético Madrid en janvier ?

Récemment, Sky Sport Italia a lâché une véritable bombe en annonçant qu’Edinson Cavani a donné son accord à Diego Simeone afin de rejoindre l’Atlético Madrid cet hiver. Une information confirmée par RMC Sport qui assure que l’attaquant du PSG et le club espagnol se sont mis d’accord sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2023. S’il avait initialement écarté l’idée d’un transfert avant la fin de son engagement, le natif de Salto aurait finalement changé d’avis.

En effet, d’après les renseignements recueillis par le portail Paris United, Cavani aurait fini par comprendre que Thomas Tuchel ne compte plus sur lui depuis l’arrivée de Mauro Icardi. En plus, la relation entre le joueur et son entraîneur se serait sérieusement détériorée. Du coup, Cavani voudrait quitter le PSG afin de rejoindre l’Atlético Madrid dès le mois de janvier.

Reste maintenant à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs.