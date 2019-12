OL Mercato : Des négociations avec le remplaçant de Youssouf Koné

L’ OL est obligé de recruter cet hiver, afin de combler les absences de ses grands blessés, notamment Youssouf Koné, Léo Dubois, Memphis Depay ou encore Jeff Reine-Adélaïde. Pour ce faire, les dirigeants seraient aux trousses d’un arrière latéral gauche pour prendre la place du premier.

Un défenseur du Stade de Reims en renfort à l' OL cet hiver ?

Blessé et opéré de la cheville dans ce mois de décembre, Youssouf Koné est absent pour une longue période, comme l’a signifié l’ OL dans son communiqué médical. Idem pour Léo Dubois opéré du genou. Quant à Memphis Depay ou encore Jeff Reine-Adélaïde, victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur, leur saison est terminée. Ils ne rejoueront plus lors de cet exercice 2019-2020, contrairement aux deux premiers dont le retour est envisagé après janvier 2020.

Dès lors, Florian Maurice et son équipe de recruteurs sont en action, afin de trouver des joueurs capables d’intégrer rapidement l’équipe de Rudi Garcia et d’être performant. Lyon privilégie en effet des renforts francophones et/ou qui connaissent la Ligue 1, afin de leur éviter des soucis d’adaptation une fois entre Rhône et Saône.

En effet, l' OL aurait coché le nom d’Hassane Kamara du Stade de Reims. Foot Mercato révèle que des négociations ont été entamées avec le représentant du défenseur latéral, cible prioritaire du staff technique lyonnais pour remplacer Youssouf Koné.

Jean-Michel Aulas va-t-il sortir 3,5 M€ pour Hassane Kamara ?

Formé au Toulouse FC, le joueur de 23 ans a accédé en Ligue 1 avec Reims à l’été 2018. À la mi-saison, il a pris part à 13 matchs de championnat sur les 19 de la phase aller et a inscrit un but. La cible de l' OL est sous contrat avec le club champenois jusqu’à fin juin 2021, et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 3,5 M€.