OM : Le cas Payet déjà réglé avec l’équipe de France ?

Brillant avec l’ OM lors de la première partie de la saison, Dimitri Payet suscite un grand débat quant à un retour en équipe de France pour l’Euro 2020. L’ancien Lyonnais Frédéric Piquionne s’est prononcé sur la performance du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille et a donné son avis sur ses chances de retour en sélection.

OM : Frédéric Piquionne pas emballé par Dimitri Payet

Dmitri Payet a retrouvé son meilleur niveau cette saison. Flamboyant avec l’ OM, le Réunionnais a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives. Bien sûr que les fans de l’ancien Hammer se félicitent de sa performance en cette première partie de la saison.

Mais pas Frédéric Piquionne, qui n’est « pas bluffé par les six premiers mois de Payet », comme il l’a expliqué sur les antennes de RMC Sport. Pour l’ancien international français à 1 sélection, Dimitri Payet, on est souvent « obligé de le réprimander et de dire qu'il ne fait pas assez les efforts ou qu'il est en surpoids ».

Frédéric Piquionne ne conteste pourtant pas que Dimitri Payet soit « un joueur fantastique quand il le veut… » et dont il espère qu’il « sera régulier toute la saison ».

OM : Frédéric Piquionne exclut un retour de Dimitri Payet en équipe de France

L’ OM est solide deuxième de Ligue 1 à mi-parcours. Un classement auquel Dimitri Payet a beaucoup contribué. Au point que ses fans réclament son retour en équipe de France plus d’1 an après sa dernière convocation.

Un avis que Frédéric Piquionne ne partage pas. Pour l’ex-Rhodanien, le Réunionnais « n'a aucune chance d'être dans le groupe » France pour l’Euro 2020. Frédéric Piquionne ne voit pas pourquoi Didier Deschamps, qui « a déjà son groupe », rappellerait Dimitri Payet.

Si le sélectionneur français voulait rappeler le Marseillais de 32 ans, « il l'aurait déjà fait sur les précédents rassemblements quand il y avait des blessures ».

Pour rappel, Dimitri Payet a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives lors de la première partie de la saison…