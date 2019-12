LOSC Mercato : Après Pépé, un autre jackpot en vue pour Gérard Lopez

S’il a empoché 80 millions d’euros l’été dernier suite à la vente de Nicolas Pépé, Gérard Lopez pourrait encore réaliser une jolie affaire dans les prochains mois. Une des dernières recrues estivales du LOSC a vu sa valeur exploser sur le marché des transferts.

Gérard Lopez proche de frapper un grand coup

On pouvait penser que le LOSC allait sombrer suite au départ de Nicolas Pépé. L’homme fort de Lille la saison dernière a été acheté par Arsenal l'été dernier. Un transfert qui a permis à la direction du club nordiste de réaliser la vente la plus importante de l’histoire du club. Gérard Lopez et son board ont en effet empoché 80 millions d’euros suite à la vente de l’Ivoirien.

Aujourd’hui, on peut dire le LOSC a su trouver un remplaçant à Nicolas Pépé. Après le départ de leur vedette, Gérard Lopez et Luis Campos ont fait venir Victor Osimhen. L’attaquant nigérian a été recruté à (seulement) 12 millions d’euros. Le joueur de 20 ans donne pleinement satisfaction à la mi-saison.

L’ancien buteur de Charleroi compte déjà 13 réalisations et 4 offrandes à la trêve de Noël. Bien qu’éliminé en Ligue des champions, le LOSC pointe à la 4e place de Ligue 1, à deux points du Stade Rennais (3e). Victor Osimhen y a fortement contribué, puisqu’il pèse 58% des buts de son équipe : 10 buts et 4 passes décisives en championnat.

Déjà un départ pour Osimhen ?

Au vu des performances du Nigérian, on peut dire que le LOSC va empocher un joli chèque en cas de vente d’Osimhen. Plusieurs écuries européennes s’intéressent à lui. Il est d’ailleurs sur la short-list du FC Barcelone. Le Barça prospecte déjà pour le successeur de Luis Suarez. Aujourd’hui, le prix de Victor Osimhen est estimé à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.

D’ici la fin de la saison, la valeur du joueur ne va cesser de croitre. À condition qu’il continue à enchaîner les prestations. S’il ne peut pas conserver son poulain aussi longtemps qu’il le souhaite, Gérard Lopez pourra néanmoins se consoler avec un joli chèque dans les mois à venir.

La fiche de Victor Osimhen et la fiche du Lille OSC (LOSC).