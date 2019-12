FC Nantes Mercato : 2,5 M€, Kita proche de boucler un joli coup

En quête de renforts, le FC Nantes devrait être très actif lors du mercato d’hiver. À ce sujet, le président nantais, Waldemar Kita aimerait attirer un nouvel élément défensif et aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour sa venue.

Le FC Nantes obligé de recruter un défenseur cet hiver ?

Cinquième de Ligue 1 cette saison avec 29 points, le FC Nantes peut nourrir de belles ambitions pour la suite de la compétition et profiter du marché de janvier pour tenter de renforcer au mieux son effectif.

En effet, Christian Gourcuff et le président Waldemar Kita pensent à recruter un nouveau latéral droit dès cet hiver afin de compenser la longue absence de Fabio. Le Brésilien, victime d’une rupture du genou gauche, sera absent jusqu’à la fin de la saison. Par conséquent, les Nantais devront trouver son remplaçant. Et le joueur parfait pour succéder à Fabio pourrait être Dimitri Foulquier.

Une offre déjà formulée pour Dimitri Foulquier ?

Le profil du joueur de Watford plairait beaucoup aux dirigeants nantais, qui seraient déjà passés à l’action pour son transfert. RMC Sport révèle en effet que le FC Nantes aurait formulé une offre au club britannique de recruter le joueur de 27 ans. Le montant exact de la proposition nantaise n’a pas été dévoilé, mais reste à savoir si cela sera suffisant pour recruter l’ancien joueur du Stade rennais.

Pour le moment, la valeur marchande de Dimitri Foulquier est estimée à 2,5 M€ selon Transfertmarkt et ses émoluments financiers ne sont pas connus. Ce qui pourrait constituer un frein à son transfert. Sauf que dans ce dossier, l’essentiel n’est pas le plan économique, mais plutôt le volet sportif. En manque de temps de jeu à Watford, Dimitri Foulquier pourrait faire son come-back en Ligue 1 et tenter de relancer sa carrière sous le maillot jaune et vert.

Toutefois, il reste à savoir si l’offensive du FC Nantes sera payante ou non. Affaire à suivre…