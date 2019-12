OL Mercato : Sidney Govou douche les espoirs de Lyon pour l'hiver

L’ OL prévoit de s’activer cet hiver pour se renforcer. L’ex-lyonnais Sidney Govou estime que son ancien club devra revoir ses ambitions à la baisse pour le prochain mercato.

Sidney Govou pessimiste pour le mercato hivernal de l’ OL

Après une mi-saison décevante, l’ OL attend du renfort cet hiver. Lyon pointe à la 12e place de Ligue 1. Le club vient de connaître un autre coup dur avec les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Les deux joueurs sont forfaits pour le reste de la saison.

Avec ces longues absences, l’ OL a activé de nombreuses pistes. Les noms de Thomas Lemar, Steven Nzonzi, Kévin Gameiro et autres Olivier Giroud sont cités du côté de Lyon. Malgré les signatures attendues au club rhodanien, l’ancien lyonnais Sidney Govou reste sur ses gardes. Le consultant ne croit pas que Lyon pourra atteindre ses objectifs cet hiver.

Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou s’interroge notamment si l’ OL peut se permettre de dépenser entre 30 à 40 millions pour un bon joueur. Le consultant s’inquiète de l’avenir de ces recrues après les retours de Depay et Adélaïde. De même, l’ancien attaquant lyonnais estime que Lyon n’attire plus comme avant. On comprend mieux pourquoi un joueur comme Alessandro Florenzi a été réticent à l’offre lyonnaise.

Au vu de cette situation, l'ancien attaquant lyonnais préconise à Jean-Michel Aulas de miser sur les jeunes. Il pense qu’il faudra laisser une chance au jeune attaquant Rayan Cherki, sans toutefois « tout attendre de lui ». Reste donc à savoir si cette sortie va calmer les ardeurs de Jean-Michel Aulas.

