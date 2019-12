Mercato PSG : Leonardo proche d’un deal intéressant avec la Juve.

Leonardo, directeur sportif du PSG, et son homologue de la Juve, Fabio Paratici, seraient sur le point de conclure un deal intéressant pour cet hiver. Désireux de se renforcer mutuellement, les deux clubs se rapprocheraient donc sérieusement.

Un échange bientôt finalisé entre le PSG et la Juve ?

L’axe PSG - Juve pourrait se réchauffer dans les prochains jours. Annoncé depuis plusieurs semaines déjà, le deal entre Leonardo et Fabio Paratici se confirmerait très sérieusement. En effet, d’après les informations relayées par les journaux transalpins Corriere dello Sport et La Stampa, puis confirmées par La Gazzetta dello Sport, les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin seraient en train de s'accélérer en vue d'un échange entre le milieu de terrain allemand Emre Can et l’international argentin de 25 ans Leandro Paredes. Toujours selon les mêmes sources italiennes, un accord pourrait même être trouvé dans les prochains jours.

Le PSG prêt à se séparer de Leandro Paredes ?

Arrivé en janvier dernier avec pour objectif de faire oublier Thiago Motta, Leandro Paredes peine à se faire une place au sein de l’équipe du PSG. Considéré comme trop fébrile et pas au niveau du club de la capitale, l’ancien milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg a vu Marquinhos être déloger de son poste de défenseur central pour venir occuper la place de sentinelle devant la défense du PSG.

Toutefois, Paredes semble avoir pris du galon vu ses dernières sorties avant la trêve hivernale. Récemment, Calciomercato a révélé que les dirigeants du PSG ne seraient plus vraiment chauds à l’idée de laisser partir le natif de San Justo. Sous contrat jusqu’en 2023, il pourrait donc finalement rejoindre la Serie A pour permettre au Paris SG de récupérer le milieu de la Juventus Turin, Emre Can.

Reste à savoir si Leonardo va effectivement laisser filer le compatriote de Di Maria cet hiver.