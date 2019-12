ASSE Mercato : Neal Maupay justifie son départ de Saint-Étienne

N’ayant pas réussi à s’imposer à l’ ASSE, Neal Maupay a filé à l’anglaise en juillet 2017, après deux saisons chez les Verts. Revenu sur son bref passage à Saint-Étienne, l’attaquant a livré les raisons qui l’ont poussé à s’en aller.

Neal Maupay donne les raisons de son départ de l' ASSE

Neal Maupay est un attaquant formé à l’OGC Nice. Il avait fait l’objet d’un transfert du Gym à l’ ASSE en août 2015 pour un montant estimé à 600 000 €. Mais le natif de Versailles n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Christophe Galtier, coach des Verts en son temps. C’est ainsi qu’après une première saison (2015-2016) ratée (1 but et 2 passes décisives en 15 matchs disputés en Ligue 1), il avait fait l’objet d’un prêt au Stade brestois, pour un exercice (2016-2017).

Revenu à Saint-Étienne à l’été 2017, Neal Maupay ne rentrait toujours pas dans les plans du club ligérien. Il avait pourtant inscrit 11 buts en 28 apparitions, sous les couleurs du club de Ligue 2. Dès lors, l’avant-centre de 23 ans a été transféré à Brentford FC, contre un chèque estimé à 2 M€. Et ce fut le déclic en Angleterre, où l’ancien joueur de l’ ASSE a marqué 41 buts en 95 matchs disputés en deux saisons (2017-2019) avec Les Abeilles.

Fort de ses performances en Championship, Neal Maupay a été transféré à Brighton en Premier League, le 5 août 2019, pour 22 M€. Après six mois dans l’élite britannique, il compte 7 buts au compteur en 18 apparitions. Un début prometteur qui augure d’un avenir radieux pour l’ex-Niçois outre-Manche.

Raison de plus pour ce dernier de ne pas regretter son départ de l’AS Saint-Étienne pour l’Angleterre. « C’est le meilleur choix de ma carrière d'avoir signé en Angleterre », a-t-il confié au journal Le Parisien. Dans son explication, le buteur des Mouettes déclare qu’il avait « besoin d'un nouveau départ ».

Car non seulement Oscar Garcia (ex-coach de l’ ASSE) ne croyait pas en lui, mais l’ex-international Espoir Tricolore avoue aussi qu’il en « avait un peu marre de toujours passer pour le petit qui avait débuté en professionnel à 16 ans ».

La réponse de Neal Maupay pour un retour en Ligue 1

Alors que l' ASSE est en quête d'un attaquant de pointe pour remplacer le flop Loïs Diony ou encore Robert Beric sur le départ, Neal Maupay a donné sa réponse. Il n'envisage pas un retour en Ligue 1 en ce moment.

« La mentalité anglaise me convient parfaitement. Ici, ça bosse et ça se plaint beaucoup moins. En France, on se tire parfois vers le bas », a-t-il laissé entendre.