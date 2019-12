FC Nantes Mercato : Un échec hivernal se profile pour Gourcuff

Pour le mercato à venir, l'entraineur Christian Gourcuff aimerait attirer une nouvelle recrue au FC Nantes. Sauf que la cible aurait la tête ailleurs.

FC Nantes : Premier coup de froid pour ce dossier prioritaire ?

Les lignes bougent du côté du FC Nantes, notamment dans le secteur défensif. En effet, les dirigeants nantais songeraient à attirer un renfort défensif afin de compenser la longue absence de Fabio. Le Brésilien, victime d'une rupture du tendon rotulien, sera indisponible jusqu’à l’issue de la saison. Il faudra trouver une solution pour le remplacer. Et la possibilité de recruter un nouveau latéral droit est envisagée en interne. « Si on peut sécuriser dans le secteur des latéraux, on le fera. Il y a un manque quantitatif », a récemment reconnu Christian Gourcuff.

L’entraineur du FC Nantes n’a pas exclu l’arrivée d’un nouveau latéral droit dès cet hiver. Ainsi, il est difficile d’imaginer que la direction du FC Nantes ne passera pas à l’offensive pour renforcer son équipe dès cet hiver. D’ailleurs, RMC Sport révèle que les dirigeants nantais auraient déjà formulé une première offre à Watford, le transfert de Dimitri Foulquier. Une affaire qui serait en bonne voie, puisque le club britannique ne serait pas mécontent de se délester d’un joueur en manque de temps de jeu.

Un accord entre les deux écuries est déjà évoqué. Seulement, ce dossier est loin d’être bouclé.

Dimitri Foulquier prêt à snober le FC Nantes pour un retour en Liga ?

En effet, selon la radio sportive, un prétendant s’est immiscé dans le dossier. Un club espagnol, dont l’identité n’a pas été dévoilée, aurait également formulé une offre pour Dimitri Foulquier. Un intérêt espagnol qui ne laisse pas insensible le joueur de 27 ans.

À en croire le média ibérique Ideal.es, l’ancien Rennais serait enclin à retourner à Grenade, où il a réalisé une belle dernière saison. Autrement dit, le principal concerné pourrait snober le FC Nantes pour un retour en Liga.

Christian Gourcuff et le FCN sont donc avertis.