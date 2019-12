Mercato PSG : Un club allemand prêt à offrir 30M€ cet hiver ?

A quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les rumeurs concernant le PSG se multiplient de plus en plus. Un club allemand serait ainsi prêt à frapper un gros coup à 30 millions d’euros au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain.

Le PSG disposé à vendre un milieu de terrain cet hiver ?

Si les journaux italiens assurent que les négociations s’accélèrent entre le PSG et la Juventus Turin en vue d’un échange entre Leandro Paredes et Emre Can, le quotidien Le Parisien révèle également que Leonardo pourrait vendre un autre milieu de terrain durant le marché des transferts de janvier.

Désireux d’apporter quelques ajustements au sein de l’équipe de Thomas Tuchel, le patron du recrutement du PSG pourrait en effet céder un international allemand dont la valeur est de 30 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Évoqué un temps à l’OGC Nice puis à l’Olympique Lyonnais, Julian Draxler pourrait quitter le club de la capitale cet hiver pour retourner en Bundesliga.

Julian Draxler vendu cet hiver ?

Très peu utilisé par Thomas Tuchel depuis le début de la saison 2019-2020, Julian Draxler aurait récemment été secoué par son sélectionneur Joachim Löw qui exigerait de lui qu’il trouve du temps de jeu dans la deuxième partie de saison afin d’espérer être présent dans la liste de l’Allemagne pour l'Euro, la Mannschaft évoluant dans un groupe difficile avec la France et le Portugal.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Draxler pourrait ainsi profiter du marché de janvier pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs, même s’il n’a pas vraiment envie de quitter le PSG. L’ancien joueur de Wolfsburg pourrait retourner en Bundesliga pour rebondir du côté du Hertha Berlin. En effet, le club entraîné par Jurgen Klinsmann, actuel douzième au classement du championnat, disposerait de moyens nécessaires de se le payer en janvier.

Reste maintenant à savoir si Tuchel voudra se séparer de Draxler dans les prochaines semaines.