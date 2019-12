LOSC Mercato : Yazici out, un premier renfort attendu cet hiver ?

Le LOSC a subi un coup dur avec la blessure de Yusuf Yazici. Le milieu de terrain turc est forfait pour le reste de la saison. Le club nordiste devrait lui trouver une doublure.

Vers un premier renfort pour le LOSC cet hiver ?

Le LOSC est dans le dur. Christophe Galtier, l’entraîneur du club nordiste, vient de perdre un élément important de son dispositif. Yusuf Yazici a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Le milieu de terrain de Lille est blessé et forfait pour le reste de la saison. Il est fort probable qu’il manque donc l’Euro 2020.

Avec cette blessure, il faut dire que le LOSC se retrouve à devoir combler ce vide. À en croire les informations de La Voix du Nord, les dirigeants lillois souhaitent recruter un jeune élément offensif, capable d’apporter la vitesse. Pour le moment, aucun nom n’a été évoqué.

Recruté l’été dernier contre 17,5 millions d’euros, Yusuf Yazici est un élément important du dispositif de Christophe Galtier. L’international turc (19 sélections/1 but) a disputé 25 matches toutes compétitions confondues, dont 13 en tant que titulaire, avec le LOSC. Le milieu de terrain de 22 ans compte un but et quatre passes décisives.

Pour rappel, Yusuf Yazici s’était blessé lors de la 19e journée de Ligue 1. Le LOSC se déplaçait alors sur la pelouse de l’ AS Monaco. Les Dogues avaient alors été rossés (5-1) par les Monégasques revanchards. Ces derniers avaient été éliminés quelques jours auparavant par Lille en Coupe de la Ligue. Les Lillois s’étaient imposés (3-0) à Louis II.