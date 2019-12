Mercato PSG, Rennes : Camavinga, le message de Létang à Leonardo.

Eduardo Camavinga, révélation de cette première partie de saison au Stade Rennais, plaît énormément au PSG. Le président du club breton, Olivier Létang, s'est exprimé sur l’avenir de son milieu de terrain.

Eduardo Camavinga acheté puis prêté cet hiver ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Eduardo Camavinga affole presque toute l’Europe. A l’instar de Kylian Mbappé il y a un peu plus de trois années, le milieu de terrain du Stade Rennais s’est révélé comme un futur crack. Intraitable dans le secteur médian des Rennais, le protégé de Julian Stéphan a réussi l’exploit de s’imposer à un poste où l’expérience est souvent considérée comme le premier critère d’efficacité.

Et cela à seulement 17 ans. Toujours à la recherche d’une sentinelle à même de pouvoir faire oublier Thiago Motta, le PSG serait en concurrence avec le Real Madrid pour l’international espoir français. Selon diverses sources concordantes, les deux cadors pourraient même passer à l’offensive pour le jeune homme dès cet hiver. L’idée serait de boucler le dossier en janvier puis de prêter le joueur à son club formateur jusqu’à la fin de la saison. Mais Olivier Létang ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Olivier Létang prêt à résister contre le PSG et le Real Madrid ?

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Olivier Létang a ouvertement assuré que Camavinga n’est pas à vendre. Si Leonardo comptait sur ses bonnes relations avec son ancien adjoint pour faciliter le transfert du natif de Miconje, le patron du Stade Rennais avoue que son espoir est de garder son prodige le plus longtemps possible. Létang ne se fait cependant pas trop d’illusions et avoue que la mission pourrait ne pas être facile.

Le PSG et le Real Madrid étant prêts à faire de Camavinga le transfert le plus cher de l’histoire du Stade Rennais. « J’ai déjà dit qu'on espérait qu'il reste avec nous pendant dix ans », a lancé Létang avant d’ajoueter : « Est-ce que ce sera possible ? (Rires.) Je ne sais pas ... . On veut qu'il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. »

Reste à savoir qui du PSG ou du Real Madrid obtiendra la signature du milieu rennais.