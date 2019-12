OL Mercato : Aulas a tranché pour les renforts de cet hiver !

À cinq jours de l’ouverture officielle du marché de l’hiver, Jean-Michel Aulas, le président de l’ OL, a fait connaitre sa décision sur le mercato de janvier.

Après Juninho et Rudi Garcia, Aulas se penche sur le mercato de l' OL

Y aura-t-il des mouvements à l’ OL cet hiver ou non ? Rudi Garcia a répondu à la question par la négation. L’entraineur n’attend pas forcément de nouveaux joueurs dans son équipe en janvier. Car selon lui, « ça ne sert à rien de recruter des joueurs qui ne vont rien apporter au groupe ». « Je fais avec mon effectif actuel », a déclaré l’entraineur de l’Olympique Lyonnais.

Le successeur de Sylvinho privilégie en effet des solutions en interne pour compenser les blessures. Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde (victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou, respectivement gauche et droit) sont indisponibles pour le reste de la saison, tandis que Léo Dubois (opéré du genou) et Youssouf Koné (opéré de la cheville) ne rejoueront pas avant février 2020.

Quant à Juninho, il souhaite le renforcement du groupe lyonnais. Le directeur sportif a même dévoilé le profil des joueurs espérés à l’ OL cet hiver. Pour remplacer Memphis Depay, le dirigeant privilégie « un joueur expérimenté ». Dans l’entrejeu, il souhaite plutôt une recrue « capable de faire bouger le vestiaire ».

En effet, le Brésilien songe également à un renfort en défense. Cependant, il vise des joueurs prêts à se fondre dans le moule lyonnais, sans souci d’adaptation ou d’intégration lié à la barrière de la langue ou à la méconnaissance de la Ligue 1. En d’autres termes, Juninho cherche en priorité « des joueurs qui ont envie de jouer à Lyon, de porter fièrement les couleurs de l’équipe et qui sont capables d’être performants immédiatement ».

La solution en interne privilégiée par Aulas est-elle la meilleure ?

Jean-Michel Aulas s’est également prononcé sur le mercato hivernal qui ouvre ses portes le 1er janvier. Dans son intervention sur le site internet de son club, le président a plutôt préféré laisser les mains libres au Directeur sportif et au coach.

« Les besoins sont ceux que Juninho et Rudi Garcia définissent en fonction à certaines insuffisances et aux récentes blessures », a-t-il déclaré d’entrée, avant de faire la précision suivante : « nous avons envie de trouver des joueurs capables de compléter l’effectif, mais il ne faut pas non plus empêcher certains jeunes de l’académie de pouvoir s’exprimer dans ce contexte ».

Le patron de l’ OL pense en priorité à des joueurs nommément cités : Melvin Bard (arrière gauche de 19 ans), Maxence Caqueret (milieu de terrain de 19 ans), Amine Gouiri (attaquant de 19 ans) ou Rayan Cherki (attaquant de 16 ans). Comme Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas songe également à des solutions en interne.

« C’est un sujet complexe. Nous avons des choix à faire…», a conclu ce dernier sur olweb.