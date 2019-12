PSG Mercato : Le plan de l’ Atletico Madrid pour Edinson Cavani

En fin contrat avec le PSG, Edinson Cavani est annoncé avec insistance à l’Atletico Madrid. Et le club madrilène aurait un plan bien précis pour boucler ce dossier.

L’Atletico Madrid prêt à tout pour Edinson Cavani ?

L’avenir d’Edinson Cavani anime la rubrique mercato du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le divorce entre l’international uruguayen et le club parisien semble désormais consommé. Entré dans sa dernière année de contrat et désormais relégué sur le banc de touche au profit de Mauro Icardi, Edinson Cavani ne se fait plus d’illusion concernant une éventuelle prolongation de bail. Désormais, deux options s’offrent à lui : profiter du mercato hivernal pour mettre les voiles ou s’en aller gratuitement à l’issue de la saison. La première option est privilégiée.

En effet, Edinson Cavani envisage de quitter le PSG durant le mercato hivernal et aurait répondu favorablement aux avances de l’Atletico Madrid. Il aurait accepté un contrat de trois ans avec les Colchoneros. Un départ qui ne déplait pas vraiment au PSG, à condition de récupérer quelques millions d’euros sur son transfert. Des exigences financières du PSG qui n’effraient pas les Colchoneros.

Toutefois, les prétentions salariales d’Edinson Cavani bloqueraient l’opération. Et pour cause, le joueur de 32 ans perçoit environ 14 millions d’euros par an. Et l’ Altetico Madrid n’a pas les moyens de payer un tel montant, étant donné que le salaire du Parisien est élevé. Mais le club madrilène ne baisse pas les bras dans ce dossier.

Une stratégie élaborée pour Edinson Cavani ?

En effet, Mundo Deportivo explique que le club de Diego Simeone réfléchit à toutes les options pour s’offrir l’ancien Napolitain. Pour ce faire, l’Atletico Madrid songerait à dégraisser son effectif. La source explique que les Colchoneros envisageraient de céder quelques joueurs afin d’obtenir les fonds nécessaires pour recruter Edinson Cavani. Reste à connaitre l’identité des joueurs madrilènes qui seront sacrifiés.

Les noms de Thomas Lemar, Vitolo, Vrsaljko ou encore Llorente sont évoqués.