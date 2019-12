OM Mercato : Surprise ! Dugarry fan d’Eyraud et de Zubizarreta ?

On le savait pas du tout tendre avec Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, respectivement président et directeur sportif de l’ OM, mais Christophe Dugarry est désormais convaincu que ces deux dirigeants sont tout simplement les personnes à féliciter le plus pour le bon classement de l’ Olympique de Marseille à mi-parcours de la saison.

OM : Dugarry tire son chapeau à Eyraud et à Zubizarreta pour la nomination de Villas-Boas

Christophe Dugarry s’est appesanti sur l’état d’esprit de l’ OM lors de la première partie de la saison. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant « sent que le message passe bien » et que « la confiance est retrouvée ». La confiance sans laquelle, « c’est difficile de faire du sport de haut niveau ». Tous les joueurs sont impliqués. Même « les remplaçants rentrent et sont décisifs, c’est significatif ».

Une ambiance saine pour laquelle Christophe Dugarry estime que les personnes à féliciter d’abord « ce sont le président Eyraud et Zubizarreta, qui ont choisi Villas-Boas ». Un choix que l’ancien attaquant marseillais avoue ne pas avoir approuvé au début.

OM : Christophe Sugary fan d’André Villas-Boas

Mais après un début de saison poussif, l’ OM a inversé la tendance au point de finir solide 2e de Ligue 1 à mi-parcours. Malgré un manque de moyens financiers et un effectif réduit, « Villas-Boas a redonné une âme et du courage à cette équipe ».

Christophe Dugarry n’en a cepedant pas encore totalement fini des reproches à Jacques-Henri Eyraud et à Andoni Zubizarreta, à qui il conseille enfin d’ « arrêter de vendre des projets irréalisables ».

On retient que Christophe Dugarry ne met plus Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta au pilori...