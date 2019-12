Mercato PSG : Cavani, les détails du deal avec l’Atlético connus.

S’il avait jusque là exclut un départ du PSG avant la fin de son contrat, soit l’été prochain, Edinson Cavani serait désormais prêt à rejoindre l’Atlético Madrid dès cet hiver. Les détails de l’accord entre l’attaquant du Paris Saint-Germain et le club madrilène seraient même déjà connus.

Un départ colossal se confirme pour Cavani cet hiver ?

Après le spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Edinson Cavani serait tombé d’accord avec l’Atlético Madrid pour quitter le Paris Saint-Germain durant le marché des transferts de janvier. Une nouvelle ensuite confirmée en France par RMC Sport. Selon la radio sportive, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait donné sa parole à Diego Simeone afin de rejoindre les rangs des Colchoneros cet hiver.

Les dirigeants de la formation espagnole et l’entourage de l’international uruguayen de 32 ans se seraient entendus sur la base d’un contrat de trois ans. Ce jeudi, c’est au tour de Nicolo Schira de confirmer un accord global entre le Matador et l’ancien club d’Antoine Griezmann. Selon le journaliste italien, Cavani se rapproche bien de l’Atlético. L’accord serait bien total entre le Matador et Enrique Cerezo, président des Colchoneros, pour un contrat de trois saisons avec un salaire acceptable

Le salaire de Cavani déjà connu ?

En effet, selon le journaliste de La Gazzetta dello Sport, Cavani aurait bel et bien trouvé un terrain d’entente avec l’actuel quatrième de Liga pour un contrat jusqu’en 2023. Pour attirer le numéro 9 du PSG, l’Atlético Madrid aurait consenti d’énormes efforts afin de le convaincre de venir prendre la place d’un Diego Costa qui devrait prendre la direction de la Chine en janvier.

Nicolo Schira révèle ainsi que le second club phare de la capitale espagnole serait prêt à verser annuellement un salaire de 12 millions d’euros à Cavani. Un peu moins que ce qu’il touche à Paris, mais qui aurait tout de même convaincu le natif de Salto. L’accord serait pour juillet, mais l’Atlético tentera tout de même une offre au PSG pour janvier.

Reste maintenant à trouver un accord avec le PSG !