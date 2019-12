OGC Nice Mercato : Neal Maupay répond pour un éventuel retour

Formé à l’ OGC Nice, Neal Maupay n’a pas réussi à s’y imposer et avait été cédé à l’ ASSE, à l’été 2015. L’attaquant, qui garde toujours un arrière-goût d’inachevé, a été interrogé sur un éventuel retour au sein de son club de coeur, cet hiver ou à l’été. Sa réponse est un peu floue !

Maupay n'a pas digéré sa mise à la porte de l' OGC Nice !

En quête de renfort offensif, l’ OGC Nice songe-t-il à Neal Maupay, auteur d’une première moitié de saison plus ou moins satisfaisante avec Brighton, 15e de Premier League ? Pas certain ! Néanmoins, le joueur formé chez les Aiglons a été sondé sur la question d’un retour à la maison. Avant de répondre, l’attaquant de 23 ans a d’abord exprimé son plus gros regret.

« L'entraîneur de l'époque (Claude Puel) m'a mis à la porte. Cela a été un crève-coeur », a-t-il déclaré dans Nice-Matin. Neal Maupay regrette en effet de n’avoir pas pu devenir l’attaquant phare de l’ OGC Nice, alors qu’il avait réussi dans toutes les catégories de jeunes du club azuréen.

« Mon ambition était de m'imposer dans mon club de coeur. Je n'ai pas eu cette chance. Il y a un petit goût d'inachevé bien sûr », a exprimé l’attaquant de Brighton, passé par l’ ASSE (2015-2016), Brest (en Ligue 2 en 2016-2017) et Brentford FC (2017-2019 en Championship). Actuel meilleur buteur des Mouettes (avec 7 buts en 19 matchs disputés), Neal Maupay avoue qu’il n’a « jamais voulu partir » de Nice.

Neal Maupay fait-il un appel du pied à l' OGC Nice ?

Dès lors, il ne ferme pas la porte à un retour au Gym. « Si un jour Nice m'appelle, je réfléchirai. Dans le football, on ne sait jamais… », a-t-il répondu, tout en précisant que le sujet n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment.

En effet, l’ancien niçois se dit convaincu de pouvoir viser plus haut en Angleterre ou dans un autre grand championnat étranger, avant de songer à un retour en Ligue 1. Pour rappel, Neal Maupay est sous contrat avec Brighton jusqu'en juin 2023 et sa valeur est estimée à 22 M€ par Transfermarkt.