Mercato PSG : Un latéral droit déjà prêt à dire oui à Leonardo !

Outre un milieu de terrain défensif, le PSG serait également intéressé par le recrutement d’un latéral droit dans l’optique d’un départ de Thomas Meunier, libre à compter du 30 juin prochain. Un international portugais se dit déjà prêt à répondre oui à l’appel du Paris Saint-Germain en cas d’offre de Leonardo.

Leonardo prêt à laisser partir Thomas Meunier ?

Arrivé en 2016 en provenance du FC Bruges, Thomas Meunier arrive au terme de son engagement avec le PSG le 30 juin prochain. Si la direction du club de la capitale a finalement décidé de lui offrir un nouveau bail, l’arrière droit international belge hésiterait à dire « oui » en raison de ses relations trop fraîches avec son entraîneur Thomas Tuchel. Le défenseur de 28 ans pourrait donc quitter le Paris Saint-Germain soit cet hiver ou l’été prochain.

Si le jeune Colin Dagba bénéficie de la confiance de Tuchel et si Abdou Diallo et Thilo Kehrer peuvent rendre service à ce poste de temps en temps, Leonardo voudrait recruter un latéral droit expérimenté. Et un joueur qui connaît bien la Ligue 1 pourrait débarquer prochainement dans la capitale française si Leonardo lui en fait la demande.

Ricardo Pereira bientôt au PSG ?

Passé par l’OGC Nice de 2015 à 2017, Ricardo Pereira s’est exprimé sur son avenir dans une interview accordée au média Goal. Transféré à Leicester City pour 20 millions d’euros durant l’été 2018, le défenseur de 26 ans est considéré par plusieurs spécialistes comme l'un des meilleurs arrières latéraux de Premier League. Et forcément, le joueur formé au FC Porto est déjà placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs comme il l'a reconnu lui-même.

Pour rappel, Ricardo Pereira avait été associé au PSG et à la Juventus Turin l’été dernier, sans que le transfert ne se concrétise. Mais le pensionnaire de Leicester se dit disposé à rejoindre les rangs du PSG en cas d’offre.

« Un transfert au PSG ? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur », a lancé l’international portugais avant d’ajouter : « C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France. Je connais le club et le championnat. C’est le plus grand club en France. » Poursuivant, le compatriote de Cristiano Ronaldo avoue toutefois que « pour l’instant, il n’y a rien » avec le PSG. Autrement dit, un signe de Leonardo est attendu par le clan Pereira.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Lisbonne vaut 40 millions d’euros.