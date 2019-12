Montpellier Mercato : Grosse menace pour Ambroise Oyongo

Le Montpellier Hérault pourrait se renforcer cet hiver. Le latéral camerounais Ambroise Oyongo n’offrirait plus toutes les garantes à son poste au MHSC.

Bientôt la fin entre Montpellier et Ambroise Oyongo ?

Malgré la longue absence de Nicolas Cozza, Montpellier ne semble pas parti pour recruter cet hiver. Lors d’une sortie, le coach montpelliérain Michel Der Zakarian indiquait que ce n’est pas dans les standards du club de recruter un renfort médical. Surtout durant le mercato d’hiver.

Seulement, il se peut que Montpellier se cherche un renfort pour le flanc gauche de sa défense. Comme le souligne Allez Paillade, le Camerounais Ambroise Oyongo ne s’est pas montré à la hauteur alors que la première partie de saison vient de s’achever. Pour le site pro-MHSC, l’ancien joueur de l’Impact Montréal est à la peine avec le club occitan.

D’après Allez Paillade, Ambroise Oyongo n’a pas encore fait oublier Jérôme Roussillon. Malgré le succès éclatant contre Brest (4-0, 19e journée), le média note « l’apport offensif inexistant et les trous d’air défensifs plus que fréquents » d’Ambroise Oyongo. L’international camerounais (36 sélections/2 buts) n’a pas délivré la moindre passe décisive ou encore moins inscrit le moindre but à la mi-saison.

Alors qu’il vient de prolonger son contrat, Ambroise Oyongo se retrouve déjà dans une mauvaise posture à Montpellier. Le latéral gauche de 28 ans a rempilé jusqu’en 2022 avec la formation languedocienne. Il a déjà disputé 16 matches de Ligue 1 comme titulaire cette saison. Il sera davantage observé à la reprise. D’autant plus que son coach pourrait laisser sa chance au jeune Mihailo Ristic. A moins que Laurent Nicollin ne veuille piocher sur le marché des transferts.