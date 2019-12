Mercato PSG : Cavani fixe une condition pour partir cet hiver.

S’il avait écarté récemment l’idée d’un départ avant la fin de son contrat au PSG, Edinson Cavani serait désormais disposé à rejoindre l’Atlético Madrid dès cet hiver. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait tout de même fixé une condition à son départ en janvier.

Edinson Cavani prêt à rejoindre Diego Simeone cet hiver ?

Edinson Cavani, buteur de 32 ans du Paris Saint-Germain en fin de contrat en juin prochain, est régulièrement cité dans les rumeurs de transferts depuis quelques jours. Tous les médias sont d’accord pour dire que l’Uruguayen se rapproche de l’Atlético de Madrid. Mais il y a un doute sur le moment du transfert. Le journaliste italien Nicolò Schira a fait le point.

Ce jeudi, le journaliste italien Nicolò Schira a confirmé qu’Edinson Cavani se rapproche bel et bien de l’Atlético Madrid. Arrivé en 2013 en provenance du Napoli, l’international uruguayen ne prolongera donc pas son contrat, qui expire le 30 juin prochain, au PSG. Toujours selon le journaliste de La Gazzetta dello Sport l’accord serait total entre le joueur du PSG et Enrique Cerezo président des Colchoneros, pour un contrat de trois saisons, soit jusqu’en 2023, avec à la clé un salaire de 12 millions d’euros par an.

Nicolò Schira précise que cette entente entre le Matador et l’actuel 4e de Liga serait pour l’été prochain, mais le club espagnol tentera tout de même sa chance cet hiver en faisant une offre au PSG. Ne comptant pas forcément aller au clash avec le PSG, le natif de Salto aurait soumis son départ à une importante condition.

Le Matador prêt à se soumettre à la décision du PSG pour son avenir ?

Après La Gazzetta dello Sport, c’est le média ESPN qui confirme un accord entre l’Atlético Madrid et Cavani pour l’été prochain. Toutefois, la chaîne sportive américaine révèle que l’ancien avant-centre du SSC Naples a clairement indiqué à Leonardo qu’il n’acceptera un transfert en janvier si c’est une décision économique du club. De son côté, le directeur sportif du PSG aurait assuré à son numéro 9 qu’il compte bien le conserver puisque Thomas Tuchel pourrait bien avoir besoin de ses services pour les six mois prochains mois.

L’Uruguayen pourrait donc finalement aller jusqu’au bout de son engagement avec le PSG avant de rejoindre gratuitement les Colchoneros à compter du 1er juillet prochain.