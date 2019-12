AC Milan Mercato : Accord trouvé pour Zlatan Ibrahimovic !

Libre depuis son départ de LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic était fortement annoncé vers un retour à l’AC Milan. Et le géant suédois se serait mis d’accord avec le club lombard un transfert dès cet hiver.

Zlatan Ibrahimovic de retour à l’AC Milan ?

C’est officiel, Zlatan Ibrahimovic a quitté le Los Angeles Galaxy cet hiver. Après dix-huit mois passés en Major League Soccer, le géant suédois a fait le choix de ne pas prolonger son aventure avec le club américain. Il s’en est allé en fin de contrat.

Et si l’on croyait que le joueur de 38 ans allait raccrocher les crampons, c’est non. Puisque Zlatan Ibrahimovic n’a pas fini d’arpenter les pelouses et compte bien faire son retour en Serie A, un championnat qu’il connait très bien.

Annoncé un temps dans le viseur de SSC Naples, Ibra aurait finalement tranché en faveur de l’AC Milan. C’est du moins ce que révèle Gianlucca Di Marzio. Le journaliste pour Sky Sport assure que Zlatan Ibrahimovic aurait répondu favorablement aux avances du club milanais. L’ancien Parisien aurait accepté un contrat de six mois assorti d’une prolongation d’un an avec les Rossoneris. Une nouvelle qui va certainement ravir les supporters milanais. L’officialisation de sa signature devrait tomber dans les prochaines heures, assure la source.

Si l’information est confirmée, le Suédois fera faire son retour au sein de son club.