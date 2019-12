OL Mercato : La longue liste de cibles de l'Olympique Lyonnais.

Douzième de Ligue 1 et comptant quatre blessés graves au moins dans son effectif, l’ OL cherche des joueurs pour se renforcer cet hiver. Le profil des cibles a même été défini par Juninho. Et plusieurs noms circulent déjà entre Rhône et Saône.

Du beau monde sur les tablettes de l' OL pour cet hiver !

L’ OL ne peut plus compter sur Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde blessés au genou (rupture du ligament croisé antérieur). En plus de l’attaquant et du milieu offensif dont la saison est terminée, l’équipe de Rudi Garcia est également privée de Léo Dubois (arrière latéral droit) et de Youssouf Koné (arrière latéral gauche) pour une longue période.

Pour compenser les absences, Juninho envisage de recruter un joueur par compartiment de jeu. Un défenseur, un milieu de terrain « capable de faire bouger le vestiaire » et un attaquant « expérimenté » pour remplacer Memphis Depay. Le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais vise en priorité « des joueurs qui ont envie de jouer à Lyon, de porter fièrement les couleurs de l’équipe et qui sont capables d’être performants immédiatement ».

Ainsi, plusieurs joueurs internationaux français sont annoncés sur les tablettes de l’ OL. De Steven Nzonzi (AS Rome) à Thomas Lemar (Atletico Madrid), en passant par Olivier Giroud (Chelsea), Kévin Gameiro (FC Valence), Adrien Rabiot (Juventus) et Lucas Digne (Everton). Il y a également des joueurs étrangers sur la longue liste de cibles lyonnaises, notamment Javier Pastore (AS Rome), Ezequiel Garay (FC Valence) et Alessandro Florenzi (AS Roma).

Une pépite de 20 ans évoluant au Stade de Reims, Hassane Kamara et Julian Draxler du PSG sont également balancés sur le calepin de Juninho. Le premier serait pisté pour prendre la place de Youssouf Koné ou encore Fernando Marçal aussi blessé.

Il faut cependant noter que certaines de ces pistes, qui alimentent la rumeur du pré-mercato hivernal de l' OL, sont à prendre avec des pincettes.