OL Mercato : Bombe, Marcelo lâché par le vestiaire de Lyon ?

La situation se complique de plus en plus pour Marcelo à l’ OL. Alors que ces dernières heures un départ n’était plus envisagé cet hiver, le défenseur brésilien pourrait bien quitter Lyon en janvier.

Ça se complique encore pour Marcelo à l’ OL.

Depuis les derniers incidents entre Marcelo et les Bad Gones, il faut dire que l’avenir du brésilien s’écrit en pointillés du côté de l’ OL. Alors que le défenseur est en froid avec les supporters lyonnais, sa relation avec ses coéquipiers ne serait plus au beau fixe.

Cette fois, Le Progrès révèle que Marcelo ne ferait plus l’unanimité au sein du vestiaire de l’ OL. D’après les nouvelles révélations du journal régional, le vestiaire lyonnais est « sacrément tiraillé » au sujet du Brésilien. Ses coéquipiers lui reprochent notamment son attitude envers les supporters et sa promptitude à toujours répondre à leurs provocations.

Alors qu’il vient de refuser une offre de Corinthians et qu’on pensait qu’il pouvait terminer la saison à l’ OL, il semble que Marcelo devrait donc prendre la porte de sortie même cet hiver. Des contacts avec le Besiktas, son ancien club, ont été évoqués ces dernières semaines. Mais aucune confirmation n’a fuité entre temps.

De même, un autre couac bloque le départ de Marcelo de l’ OL. Le défenseur de 32 ans serait assez exigeant au niveau du traitement salarial. Ses émoluments à Lyon avoisinent les 2 millions d’euros annuels. Reste que très peu de clubs peuvent se permettre de miser autant pour un joueur de son âge.