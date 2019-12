OM, Monaco Mercato : Islam Slimani mieux que Dario Benedetto.

Nabil Djellit a comparé les attaquants Islam Slimani de l’ AS Monaco et Dario Benedetto de l’ OM à l’issue de la première partie de Ligue 1. Pour le journaliste de la Chaine L’Equipe et de France Football, le buteur monégasque est supérieur à celui de l’ Olympique de Marseille.

OM, AS Monaco : Islami Slimani plus fort que Dario Benedetto ?

Nabil Djellit a fait le bilan de certaines formations, dont l’ OM et l’ AS Monaco, à mi-parcours de la saison. Il s’est appesanti sur le secteur offensif des deux équipes. Le club phocéen est bien deuxième de Ligue 1 avec 38 points, soit 10 points de plus que l’AS Monaco.

Mais pas de quoi ébranler le confrère dans ses certitudes. Pour lui, Islam Slimani de l’ AS Monaco est meilleur que Dario Benedetto de l’ Olympique de Marseille.

Nabil Djellit fonde son jugement sur des chiffres. Sur son compte Twitter, il rappelle que Islam Slimani, « ce sont12 m. 6 buts, 8 passes D », alors que Dario Benedetto, c’est un bilan de « 18 m, 7 buts ». Le Monégasque a donc été plus performant que le Marseillais en moins de temps de jeu.

D’où la conclusion du confrère selon laquelle « Monaco a fait une meilleure affaire que l’OM » au mercato estival.

Difficile de lui donner tort alors que tout ce qu’il dit est chiffré. Par ailleurs, pas besoin d’être grand magicien pour voir que Dario Benedetto ne marque beaucoup.

Reste que ce sont moins les buts de l’ancien de Boca Juniors que sa nique qui séduit les supporters de l’ OM. Et puis, Dario Benedetto a conduit l’ OM à la 2e place de Ligue 1 à mi-parcours. Ce que Islam Slimani n’est pas parvenu à faire avec l' AS Monaco…