PSG Mercato : Naples, Allan attend un signe de Leonardo cet hiver

A la recherche d’une sentinelle afin d’équilibrer l’équipe du PSG, Leonardo pourrait avoir un coup à jouer avec Allan durant le mercato hivernal qui s’annonce à grand pas. Disposé à quitter le Napoli en janvier, le milieu de terrain brésilien attendrait désormais un signe de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Allan, le gros coup hivernal de Leonardo ?

Après l’échec de la tentative de janvier 2019 avec Antero Henrique, Allan serait toujours disposé à rejoindre les rangs du PSG. Malgré un contrat courant jusqu’en 2023, le milieu de terrain défensif ne se sent plus heureux à Napoli où il ne serait vraiment plus le bienvenu depuis la grève des joueurs sous Carlo Ancelotti. Le joueur de 28 ans, affecté par le conflit avec son président Aurelio de Laurentiis suite à cette mutinerie des joueurs, souhaiterait absolument changer d’air durant le mois de janvier et attendrait désespérément un signe du PSG selon les informations du Corriere dello Sport.

Leonardo prêt à investir 50 M€ sur un joueur cet hiver ?

Allan veut quitter le SSC Naples dans les jours ou semaines à venir et plusieurs sources concordantes évoquent déjà son transfert comme le gros coup hivernal du PSG. En effet, l’international brésilien aurait indiqué à son entourage qu’il n’attendrait qu'une offre de Leonardo afin d’être transféré au Paris Saint-Germain en janvier.

Toutefois, pour recruter Allan, le directeur sportif du PSG va devoir mettre la main à la poche puisque selon le site spécialisé Transfermarkt, l’ancien milieu de terrain d’Udinese vaut actuellement 50 millions d’euros. Reste donc à savoir si Leonardo est prêt à lancer une offensive en direction du Napoli sur la base d’un tel montant.

Affaire à suivre donc…