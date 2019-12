Mercato PSG : Mbappé sort une confession sur le feuilleton Neymar

Neymar a animé tout le mercato estival passé. Déterminé à quitter le PSG, l’attaquant brésilien a ouvertement affiché son souhait de retourner au Barça. Son coéquipier Kylian Mbappé est revenu sur ce feuilleton.

Kylian Mbappé décisif pour l’avenir de Neymar cet été ?

« Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des champions. Et ma priorité, c’est le PSG », confiait récemment Neymar dans les colonnes de France Football à propos de son avenir avec le Paris Saint-Germain.

Arrivé en 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, l’international brésilien de 27 ans n’a pourtant pas caché son envie de retrouver ses amis Lionel Messi, Luis Suarez et Gérard Piqué au FC Barcelone. Faute d’avoir les moyens nécessaires, le club catalan n’a donc pu boucler l’opération durant l’été dernier. De son côté, Kylian Mbappé assure avoir joué un grand rôle dans la décision du Brésilien de rester finalement au PSG.

Ce que Mbappé a dit à Neymar !

Après Neymar il y a quelques jours, France Football a reçu Kylian Mbappé en interview. Au cours de ce long entretien, le numéro 7 du PSG est revenu sur l'été mouvementé de son ami et compagnon d’attaque, avec ses envies de départ, et a dévoilé au grand jour le discours qu'il lui a tenu afin de le persuader de rester au Paris Saint-Germain.

« Je lui parlais tous les jours pour lui dire de rester », a lâché Mbappé avant d’ajouter : « Je lui disais : Tu ne peux pas partir comme ça. Avec ton talent fou, tu dois être le numéro 1 d'une équipe, comme à Paris. Pas le numéro 2, comme ça sera le cas au Barça. Si tu pars maintenant, ce serait un gâchis monumental. On a une histoire à écrire ensemble, ici. » Poursuivant, le Champion du monde 2018 a déclaré sa flamme à son ami qui est un joueur extraordinaire qui va revenir plus fort que jamais.

Surtout qu’ils ont tous les deux une histoire à écrire avec le PSG.