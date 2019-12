OM Mercato : Sanson, une première réponse est tombée

Brillant avec l’ OM lors de la première partie de la saison, Morgan Sanson pourrait recevoir des offres en provenance d’Angleterre cet hiver. D’éventuelles offres auxquelles le milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille aurait déjà répondu.

OM : des offres pour Morgan Sanson cet hiver ?

L’ OM est solide deuxième de Ligue 1 à mi-parcours. Un classement dont Morgan Sanson est sans aucun doute l’un des meilleurs artisans. De retour à son meilleur niveau cette saison, le joueur de l’ Olympique de Marseille a largement contribué à tirer le groupe vers le haut.

Une performance de l’ancien Montpelliérain qui aurait déjà attisé les convoitises de clubs de Premier League en vue d’un transfert cet hiver. Selon les confidences d’un proche du dossier dans La Provence, le natif de Saint-Doulchard « est plus suivi et de manière plus sérieuse ».

OM : première réponse de Morgan Sanson déjà connue ?

Le tout est désormais de savoir comment Morgan Sanson réagirait devant d’éventuelles offres cet hiver. Lié avec l’ OM jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain aurait obtenu, au moment de sa prolongation, un accord verbal lui permettant de s’en aller l’été prochain en cas de désir.

Respectueux de cet accord, le joueur ne serait pas disposé à précipiter son départ. Autrement dit, des offres n’auraient pas de grandes chances de séduire l’ex-Manceau cet hiver. En plus, Morgan Sanson a déjà assuré qu’il était séduit par le coaching d’André Villas-Boas grâce à qui il s’épanouit de nouveau.

Reste la réaction des dirigeants olympiens face à une offre hivernale pour Morgan Sanson. C’est connu que l’ OM traverse une crise financière et que la politique générale est de dégraisser la masse salariale. Alors les dirigeants phocéens se laisseraient-ils séduire en cas d’offre alléchante ?

S’il est difficile de prévoir la réaction de Jacques-Henri Eyraud et de son staff, on croit en revanche que l’entraîneur André Villas-Boas ne serait pas d’accord pour un départ de l’ancien Montpelliérain. C’est vrai que le technicien portugais pourrait finalement faire des concessions pour certains départs. Mais on l’imagine mal donner son accord pour un départ hivernal de Morgan Morgan, un des éléments essentiels de son système…