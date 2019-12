ASSE : Un spécialiste foot donne un bon conseil à Wahbi Khazri

Très performant l'an dernier pour sa première année sous les couleurs de l' ASSE, Wahbi Khazri se montre bien moins décisif depuis le début de cette saison 2019-2020. Un spécialiste foot croit d'ailleurs connaître la raison principale de cette baisse de régime...

La condition physique de Wahbi Khazri moquée

L'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 des deux dernières saisons vit une période délicate. Blessé à la main avec sa sélection tunisienne au mois de novembre, Wahbi Khazri a depuis été opéré et n'a plus porté le maillot de l' ASSE depuis le 10 novembre dernier et une victoire sur la pelouse du FC Nantes (3-2).

Homme clé - 13 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 - de la belle saison vécue par les Verts l'an dernier sous les ordres de Jean-Louis Gasset, l'ancien des Girondins de Bordeaux et du Stade Rennais est de toute façon beaucoup moins en vue depuis l'entame de l'exercice 2019-2020, tant sur le plan statistique (3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues) qu'au niveau de son influence sur le jeu pratiqué par son équipe.

Interrogé sur le cas Wahbi Khazri, Jonathan MacHardy, l'un des spécialistes foot de RMC Sport, a émis une hypothèse sur les raisons des difficultés rencontrées par le joueur de 28 ans, lui donnant même un conseil un brin provocateur.

"Pour Noël, je souhaite à l’AS Saint-Etienne que Wahbi Khazri fasse un petit stage à Merano. Franchement, je pense vraiment qu’une cure à Merano pour Khazri, ce serait bien", a déclaré MacHardy, pointant ainsi du doigt la condition physique du Tunisien, qu'il juge loin d'être optimale.

Merano ou pas Merano (un endroit fréquenté avec le succès que l'on sait par Steve Mandanda cet été), l'attaquant des Verts devrait en tout cas pouvoir faire son retour sur les terrains au début de l'année 2020.