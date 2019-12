OGC Nice : Stupeur, le départ de Patrick Vieira réclamé !

Libéré des interrogations concernant son avenir à court terme depuis que Mikel Arteta a été nommé entraîneur d'Arsenal, Patrick Vieira va pouvoir pleinement se concentrer sur son club de l' OGC Nice en 2020. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde...

"L'arnaque" Patrick Vieira dénoncée en direct !

Si des choses devraient bouger à l' OGC Nice cet hiver, les changements ne concerneront que le terrain et pas le banc de touche. Récemment conforté dans ses fonctions par Julien Fournier, Patrick Vieira restera l'entraîneur du club azuréen à la reprise et même au-delà, si l'on en croit les propos du directeur général de Nice.

En difficulté avec son équipe au coeur de l'automne et régulièrement annoncé du côté de son ancien club d' Arsenal suite au limogeage d'Unai Emery, l'ancien coach en MLS a su garder le cap et remobiliser ses joueurs, l' OGCN terminant même la phase aller dans la première moitié du classement (10e) grâce à une série de belles performances à l'Allianz Riviera.

Mais ce n'est pas pour autant que Vieira fait l'unanimité, et notamment auprès de Jonathan MacHardy, l'un des chroniqueurs de l'After Foot sur RMC, qui a tout simplement détruit à l'antenne le champion du monde 1998.

"Je souhaite que l'arnaque Patrick Vieira parte de l' OGC Nice. C'est l'entraîneur le plus surcoté de l'histoire de la Ligue 1. Quand on voit Nice jouer, c'est n'importe quoi. Que les dirigeants niçois le gardent parce que c'est un champion du monde et pour l'image, c'est très bien, mais il n'a rien à faire à entraîner une équipe de Ligue 1. Nice doit ambitionner d'avoir un vrai entraîneur et pas juste un nom."

Patrick Vieira est habillé pour l'hiver...