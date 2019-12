Mercato PSG : Paredes au coeur d'un énorme imbroglio en Italie

La presse italienne s'embrouille ces derniers jours concernant l'avenir de Leandro Paredes. Annoncé sur le départ pour cet hiver, le milieu de terrain du PSG est simultanément chez deux cadors de Série A.

Leandro Paredes utilisé comme pièce d'échange par le PSG ?

Arrivé en janvier dernier, Leandro Paredes ne s'est jamais véritablement imposé au sein de l'effectif du PSG. Recruté au Zénith Saint-Pétersbourg pour 47 millions d'euros, le joueur de 25 ans était venu pour combler le vide laissé par Thiago Motta après sa retraite à l'été 2018. Jugé trop juste pour le PSG, il a vu Marquinhos quitter son poste en défense centrale pour venir s'imposer dans le rôle de sentinelle.

Désireux de recruter absolument un véritable numéro durant le mois de janvier, Leonardo voudrait utiliser Paredes comme monnaie d'échange pour parvenir à ses fins. Surtout que l'international argentin dispose d'une bonne cote en Italie.

Quelle destination pour l'international argentin ?

La presse transalpine est unanime sur le sujet : Leandro Paredes plaît beaucoup en Série A. En effet, selon Tuttosport,Leonardo, directeur sportif du PSG, et son homologue de la Juventus Turin, Fabio Paratici, travaillent depuis quelques jours sur une opération incluant un échange entre Emre Can et Paredes.

Le Corriere dello Sport va dans le même sens et annonce même une issue prochaine dans ce dossier. Maurizio Sarri, le coach de la Vieille Dame étant complètement sous le charme du protégé de Thomas Tuchel, qui, lui, aurait déjà appelé son compatriote Emre Can afin de le rassurer sur le rôle qu'il compte lui confier au Paris Saint-Germain.

Mais le journal Il Mattino assure de son côté que Paredes pourrait finalement prendre la direction de Naples. À la recherche de fraîcheur dans son groupe après une première partie de saison compliquée, le club napolitain serait intéressé par le numéro 8 du PSG.

Le quotidien napolitain précise même que l'affaire pourrait se conclure dans le cadre d'un échange avec Allan. Annoncé à Paris depuis un an, le milieu défensif brésilien prendrait la direction de Napoli, tandis que Paredes rejoindrait l'équipe de Gennaro Gattuso.

Reste à présent à savoir dans quel club l'ancien joueur de la Roma effectuera son retour en Série A.