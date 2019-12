OL Mercato : Tousart, une deuxième offre pour faire bouger Aulas ?

Éconduit une première fois par l’ OL, Hertha Berlin se préparerait à faire une deuxième proposition à Jean-Michel Aulas pour Lucas Tousart, milieu de terrain de 22 ans.

Le Hertha Berlin prêt à tout pour arracher Lucas Tousart à l' OL ?

Le Hertha Berlin serait décidé à forcer la main à Jean-Michel Aulas pour lui arracher Lucas Tousart. Après s’est vu refuser une offre estimée à 20 M€ selon RMC Sport, le club de Bundesliga se préparerait à revenir à la charge. Cette fois, c’est Manu Lonjon qui confirme, sur Eurosport, l’intérêt du club allemand pour le milieu de terrain de l’ OL.

Le spécialiste mercato informe en plus que l’entraineur de la Vieille Dame, notamment Jürgen Klinsmann a fait du recrutement de Lucas Tousart, « sa priorité ». Et pour faire bouger les lignes entre Rhône et Saône, les dirigeants berlinois « devraient revenir avec une offre un peu supérieure » aux 20 M€ repoussés par Jean-Michel Aulas. De quoi « faire réfléchir l’ OL et peut-être le joueur » d’après la source.

Il faut rappeler que les milieux de terrain brésiliens que Juninho a recruté l’été dernier, notamment Thiago Mendes et Jean Lucas ne donnent pas du tout satisfaction. Du coup, Rudi Garcia ne peut pas se permettre de perdre encore Lucas Tousart dans l’entrejeu si Lyon n’est pas certain de lui trouver un remplaçant.

Maxence Caqueret pour remplacer Lucas Tousart ?

Il y a certes Maxence Caqueret que Rudi Garcia a lancé en Ligue 1 en toute fin de la phase aller, mais le joueur de 19 ans est encore trop frêle pour prendre la place de la cible du Hertha Berlin. La pépite sortie de l’académie de l’ OL ne compte que 3 titularisations (16e, 17e et 18e journée), lors de cet exercice 2019-2020.

Néanmoins, les mercatos ont souvent révélé qu’aucun joueur n’est intransférable. En d’autres termes, Jean-Michel Aulas pourrait bien céder à l’offensive des Allemands si l’information de la source se confirme.