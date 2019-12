Montpellier : Laurent Nicollin confirme l’arrivée d’un attaquant

Le Montpellier Hérault SC compte se procurer un renfort offensif cet hiver. Dans une récente sortie, Laurent Nicollin a annoncé qu’un accord de principe avait été trouvé pour la venue d’un nouveau buteur.

Laurent Nicollin sur le point de boucler un bon deal

Michel Der Zakarian pourrait recevoir un joli cadeau pour Noël dans les prochains jours. L’entraîneur de Montpellier avait émis le vœu de signer un nouvel attaquant. À en croire Laurent Nicollin, il semble que le vœu du coach montpelliérain sera exaucé dans les prochains jours.

Invité de RMC, le président de Montpellier a confié qu’il était sur le point de boucler l’arrivée d’un attaquant cet hiver. Laurent Nicollin a en effet annoncé qu’un « accord de principe » avait déjà été trouvé pour la venue du joueur. Le dirigeant montpelliérain a entretenu le mystère quant à l’identité de sa future recrue.

Ce qui est certain c’est qu’il ne s’agit pas d’Anthony Mounier, encore moins de Moussa Sylla. S’agissant de Mounier, sa présence à La Mosson lors du dernier match de Montpellier avait alimenté de folles rumeurs. Un retour de l’ancien joueur du Panathinaïkos était alors dans les tuyaux. Sur RMC, Laurent Nicollin a indiqué que le joueur de 32 ans n’était pas dans ses plans.

Avec cette arrivée, le départ de Petar Skuletic se précise de plus en plus. Pour le président du MHSC, l’attaquant serbe n’a pas sa place au club. Il affiche d’ailleurs un bilan ahurissant avec un seul but inscrit en 34 apparitions avec Montpellier. Alors que son contrat expire l’été prochain, il devrait plier bagage dès cet hiver.