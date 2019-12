OM Mercato : Grosse décision du Hertha Berlin pour Strootman ?

L’ OM pourrait enregistrer le départ de Kevin Strootman cet hiver. Le Hertha Berlin serait très attiré par le profil du milieu de terrain de l’ Olympique de Marseille en vue d’un transfert.

OM : Kevin Strootman dans le viseur du Hertha Berlin ?

Pour le Hertha Berlin, la mission est claire pour le reste de la saison. Il s’agira de remonter la pente afin de quitter la 12e place actuelle pour finir à une place qualificative pour l’Europe en fin de saison. Un objectif qui commande de se renforcer cet hiver.

Une option si bien comprise par Jürgen Klinsmann, nommé sur le banc en novembre, qu’il aurait réclamé des renforts à ses dirigeants. Raison pour laquelle les recruteurs du club allemand s’étaient adressés à l’ OL pour Lucas Tousart qu'ils auraient voulu signer contre 20 millions d'euros, puis au PSG pour Julian Draxler. Des requêtes restées vaines.

Mais il aurait fallu bien plus que ces deux échecs pour dissuader le Hertha Berlin de vouloir se renforcer en Ligue 1. Et cette fois, France Football annonce que le joueur visé est Kevin Strootman, milieu défensif de l’ OM. Un joueur pour qui les recruteurs allemands auraient même déjà contacté les dirigeants de l’ Olympique de Marseille.

OM : Kevin Strootman libéré cet hiver ?

Kevin Strootman serait le seul joueur dont l’ OM ne serait pas du tout opposé à un départ cet hiver. La politique de Frank McCourt et de son staff étant de dégraisser la masse salariale, un départ du Néerlandais serait souhaité. C’est vrai qu’en plus d’avoir coûté une petite fortune (25 millions d’euros d’indemnité de transfert + 3 millions d’euros de bonus) pour son arrivée en provenance de l’ AS Rome en août 2018, le Néerlandais émarge à 500 000 euros par mois.

Des chiffres qu’il n’a pourtant pas encore justifiés par son apport sur la pelouse. C’est dire si Jacques-Henri Eyraud et son staff, qui lui avaient déjà demandé de plier bagage lors du mercato estival, seraient soulagés que Kevin Strootman s’en aille cet hiver.

Reste à voir si le Hertha Berlin ira jusqu’au bout de son intérêt pour l’ancien du PSV Eindhoven…

OM : revirement sur la piste Kevin Strootman ?

Mais aux dernières nouvelles, le Hertha Berlin aurait fait volte-face. Selon le quotidien suisse Blick, les recruteurs du club de Bundesliga auraient décidé de jeter leur dévolu sur Granit Xhaka, milieu de terrain d'Arsenal.

Selon les confidences de l'agent du joueur d'Arsenal, un accord aurait même déjà été trouvé entre les Gunners et le club allemand pour un transfert de son client cet hiver. Autrement dit, une piste se serait désormais fermée pour Kevin Strootman...