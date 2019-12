ASSE, FC Nantes Mercato : Une cible file vers un autre prétendant

L’ ASSE et le FC Nantes seraient sur le point de se faire doubler par un autre club de Ligue 1 auquel les services d’un prolifique attaquant ont été également proposés pour cet hiver.

Le Montpellier HSC proche de doubler l' ASSE sur un attaquant ?

En quête de renfort offensif, l’ ASSE s’est vu proposer les services d’un attaquant de 24 ans, notamment Mauro Manotas. Ce dernier brille en MLS avec la franchise américaine, Houston Dynamo. En effet, le Colombien est un serial buteur et un joueur décisif.

En 111 matchs dans le championnat, il a inscrit 49 fois et délivré 14 passes décisives. En plus des Verts, le buteur a été proposé au FC Nantes et au Montpellier HSC pour cet hiver. Cependant, le club héraultais semble avoir pris de l’avance dans le dossier Mauro Manotas. Sans le nommer, Laurent Nicollin a annoncé la venue très prochaine d’un attaquant à la Mosson.

Le président des Pailladins a même confirmé un accord avec la prochaine recrue. « Le joueur est ciblé, le profil est ciblé et on a un accord de principe. On discute avec le club, en espérant trouver un accord pour que la semaine prochaine, tout soit réglé », a-t-il annoncé sur RMC Sport.

Mauro Manotas prochaine recrue de Laurent Nicollin ?

Même s’il n’a pas révélé l’identité de l’avant-centre espéré en renfort à Montpellier en janvier, Laurent Nicollin a toutefois précisé qu’il ne s’agit ni de Moussa Sylla (AS Monaco), ni d’Anthony Mounier (Panathinaïkos) que la rumeur du pré-mercato annonce dans l’Hérault. Une précision qui laisse penser qu’il pourrait bien s’agir de Mauro Manotas proposé aux trois clubs de Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en décembre 2021, le Colombien vaut 4 M€ sur le marché selon Transfermarkt. Un montant dans les cordes du patron du MHSC, mais aussi du FC Nantes. Contrairement à l’ ASSE qui n’est pas disposée à sortir encore des sous, après son mercato estival très animé.

En tout cas, il n'y a aucun doute chez les Montpelliérains cet hiver : « la priorité, c’est de signer un attaquant » comme l'a indiqué le président du club.