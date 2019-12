OL Mercato : Alerte, Rudi Garcia sur le départ, il le confirme

Avec une 12e place en Ligue 1, Rudi Garcia est loin d’avoir atteint un objectif à la mi-saison de l’ OL. Au point où certains pensent que le technicien français sera remercié d’ici la fin de la saison.

Bientôt la fin pour Rudi Garcia à l’OL ?

Bien que qualifié (in extremis) pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’Olympique lyonnais a vécu une première partie de saison décevante. Lyon a fini à la 12e place de Ligue 1. Une position en deçà de celle qu’espérait le board lyonnais. Juninho et Jean-Michel Aulas espéraient au moins finir parmi les six premiers à Noël.

Au vu de cette première partie de saison, Bertrand Latour estime que les jours de Rudi Garcia sont comptés à l’OL. Pour le journaliste de la chaîne L’Équipe, l’ancien coach de l’ OM bénéficie juste d’un sursis grâce à la qualification en C1. Mais avec la double confrontation à venir contre la Juventus, les espoirs de qualification se sont amenuisés.

Même chose s’agissant de l’avenir de Rudi Garcia. Pour Bertrand Latour, sachant qu’il est peu probable que Lyon sorte la Vieille Dame, le successeur de Sylvinho pourrait lui aussi être remercié d’ici la fin de la saison. Surtout si la situation du club ne s’améliore guère en Ligue 1.

L’attitude du technicien français est également critiquée par le journaliste. S’il n’a pas été épargné par les blessures de ses poulains, Bertrand Latour reproche à Rudi Garcia de ne jamais assumer ses choix. « Garcia n’est jamais responsable de rien, sauf quand la victoire est là. Ça l’arrange bien », fustige-t-il.

Alors que Lyon s’apprête à sortir l’artillerie lourde pour se renforcer cet hiver, il faut dire que son entraîneur n’aura plus d’excuse en deuxième partie de saison. Il pourrait quitter Lyon avant l’échéance de son contrat en 2021.