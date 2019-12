Montpellier, Nantes, ASSE : Bataille à venir pour un crack de MLS ?

Le Montpellier Hérault attend la signature d’un attaquant cet hiver. Le MHSC serait proche de rafler la mise sur un buteur colombien qui évolue aux Etats-Unis. Celui-ci serait également sur les tablettes de deux autres prétendants de Ligue 1.

Montpellier proche de doubler l’ASSE et Nantes sur ce buteur ?

Un attaquant devrait débarquer à Montpellier dans les prochains jours. Comme vient de le révéler Laurent Nicollin sur les ondes de RMC, un accord de principe a été trouvé avec un avant-centre. Toutefois, le boss du MHSC a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’Anthony Mounier, encore moins de Moussa Sylla.

L’ancien montpelliérain Anthony Mounier était annoncé proche d’un retour du côté du club héraultais. Seulement, Laurent Nicollin a indiqué que l’attaquant de 32 ans n’entrait pas dans ses plans. Cette piste écartée, tout laisse croire que Montpellier devrait signer le Colombien Mauro Manotas. L’attaquant de 24 ans évolue au Dynamo Houston en MLS.

L’attaquant colombien sort d’une saison exceptionnelle avec son club aux Etats-Unis. Il a claqué 13 buts et délivré 7 passes décisives en 32 apparitions en championnat. Ses performances ne sont pas passées inaperçues à Montpellier et chez d’autres clubs européens. Selon Foot mercato, le FC Nantes et l’ASSE seraient également intéressés par Manotas.

Recruté en 2015, le contrat de Mauro Manotas expire avec le Dynamo Houston en 2021. Son prix est estimé à 4 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant à la portée des trois clubs de Ligue 1. Reste donc à savoir si Montpellier sera le premier à officialiser la venue du Colombien en janvier.