PSG Mercato : Ricardo Pereira, Leonardo reçoit une grande nouvelle

Afin d’anticiper un éventuel départ de Thomas Meunier, le PSG songerait à attirer Ricardo Pereira. Et le club parisien vient de recevoir une bonne nouvelle pour cette piste défensive.

Leicester City prêt à céder Ricardo Pereira ?

Après quatre saisons passées au PSG, Thomas Meunier devrait quitter le navire parisien cette saison. L’international belge est entré dans sa dernière année de contrat et devrait s’en aller gratuitement à l’issue de la saison. Raison pour laquelle sa succession serait déjà à l’étude en interne.

Pour remplacer Thomas Meunier, Leonardo aimerait en effet faire venir un nouveau latéral droit. Plusieurs pistes sont évoquées, mais la direction du PSG pourrait finalement créer la surprise, en recrutant un défenseur expérimenté en la personne de Ricardo Pereira.

Auteur de prestations remarquables avec Leicester City cette saison, le défenseur portugais n’est pas insensible à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. « C’est un grand club. En plus, moi, j’ai joué en France ( à l’ OGC Nice, ndlr). Je connais le club et le championnat. C’est le plus grand club en France », a-t-il récemment confié.

Et Le 10 Sport jette un pavé dans la marre, révélant que Ricardo Pereira disposerait d’un bon de sortie. Il pourrait quitter le club britannique à l’issue de la saison en cas d’une belle offre. Une bonne nouvelle pour les Parisiens en quête de renfort défensif...

Toutefois, il reste à savoir si les Parisiens passeront à l’action pour le joueur de 28 ans, dont la valeur marchande est estimée à 40 M€ selon Transfermarkt.