Mercato OL : La réponse de Watford pour Étienne Capoue

Contraint de se renforcer cet hiver pour compenser les blessures et combler les défaillances de certains joueurs, l’ OL explore plusieurs pistes, dont une mènerait vers Étienne Capoue, joueur du Watford FC. Et le club de Premier League aurait répondu à l’intérêt des Lyonnais.

Watford répond à l'intérêt de l' OL pour Étienne Capoue

L’ OL vise en priorité des Tricolores pour se renforcer cet hiver. Le club rhodanien se donne ainsi les moyens de recruter des joueurs prêts à intégrer le groupe de Rudi Garcia, en janvier, sans souci d’adaptation, comme l’a souligné Juninho.

Ainsi, outre Olivier Giroud dont le nom circule entre Rhône et Saône depuis des semaines, Kevin Gameiro, Steven Nzonzi, Lucas Digne, Adrien Rabiot, Thomas Lemar sont balancés sur les tablettes des Gones.

Ce vendredi, RMC Sport révèle que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont dévoilé leur intérêt pour Étienne Capoue, un autre international français qui évolue à Watford en Angleterre. Mais ils ont été mis à la porte par le club de Premier League d’après la source.

Ancien joueur du Toulouse FC, le milieu défensif avait rejoint Tottenham en août 2013. Après deux saisons chez les Spurs, il a déposé ses valises chez les Hornets en juillet 2015. Et il y est toujours sous contrat jusqu’en juin 2022.

Dernier du championnat anglais, Watford compte en effet sur l’expérience d’Étienne Capoue pour remonter la pente en 2020. Lors de la première moitié de la saison, le Français de 31 ans a été titulaire 14 fois en championnat.

Qui pour renforcer l'entrejeu de l' OL en janvier ?

À l' OL, les responsables ne sont pas du tout satisfaits du rendement des recrues estivales brésiliennes : Thiago Mendes et Jean Lucas. Quant à Lucas Tousart il fait l'objet d'une offensive du Hertha Berlin cet hiver et il pourrait quitter la capitale des Gaules en janvier. Raison pour laquelle les recruteurs lyonnais s'activent pour trouver un milieu de terrain "expérimenté et capable de faire bouger le vestiaire" comme le souhaite le Directeur sportif.