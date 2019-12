FC Nantes Mercato : Succession Fabio, ça se complique pour Dabo

Suite à la longue blessure de Fabio, le FC Nantes aimerait recruter un nouveau latéral droit et s’intéresserait Bryan Dabo, le joueur de la Fiorentina. Mais le club nantais devra faire face à une forte concurrence sur cette piste défensive.

Le FC Nantes déjà concurrencé pour Bryan Dabo ?

Victime d'une rupture du tendon rotulien, Fabio ne jouera plus avec le FC Nantes cette saison. L’international brésilien est out pour le reste de la saison. Pour le remplacer, les dirigeants songeraient alors à attirer un latéral droit dès cet hiver. Plusieurs pistes ont déjà été activées dans ce sens. Et l’une des pistes activées mènerait à Bryan Dabo, le joueur de la Fiorentina.

Le profil du joueur de 27 ans aurait en effet tapé dans l’oeil des Canaris. En difficulté au sein du club italien, Bryan Dabo pourrait être intéressé par la perspective de retrouver du temps de jeu en Ligue 1 et le club nantais serait prêt à lui accorder cette opportunité. Sauf que le FC Nantes n’est pas le seul club intéressé par le joueur de la Viola. Plusieurs autres clubs seraient sur le coup.

Quelle sera la future destination de Bryan Dabo ?

Selon les informations du site Peuple-Vert.Fr, le Toulouse FC et Dijon FCO seraient aux trousses de Bryan Dabo. Des clubs étrangers tels que la SPAL Trabzonspor ou encore la Gantoise souhaiteraient également le recruter. Avec ces pistes, le principal concerné va avoir le choix s'il venait à quitter la Fiorentina. Seulement, le nouvel entraineur du club italien n’a pas l’intention de perdre son milieu défensif. La source explique que Giuseppe Iachini espère convaincre son joueur de rester.

Reste à savoir quel sera le choix final de Bryan Dabo.