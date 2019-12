OM Mercato : La piste Sanson se confirme en Premier League

L’ OM ne vivrait pas finalement un mercato hivernal des plus calmes. Des joueurs de l’ Olympique de Marseille auraient reçu des offres en vue d’un transfert cet hiver. C’est notamment le cas de Morgan Sanson aux trousses de qui sont annoncés deux clubs de Premier League.

Morgan Sanson est certainement l’un des joueurs essentiels du système mis en place à l’ OM par André Villas-Boas. Revenu à son meilleur niveau sous le coaching du technicien portugais, l’ancien milieu montpelliérain a éclaboussé le Vélodrome de son talent et de sa débauche d’énergie. Une performance qui a sans doute aidé les Marseillais à acquérir puis à consolider leur deuxième place de Ligue 1 à mi-parcours de la saison.

Mais le retour en forme de Morgan Sanson pourrait, hélas, se retourner contre l’ OM. En effet, récemment, il était question d’une offre en provenance d’Angleterre pour le milieu de terrain olympien. Un départ ne serait donc pas à exclure cet hiver.

Ce vendredi, c’est La Provence, qu’on sait généralement bien informé sur l’actualité de l’écurie provençale, qui confirme des intérêts en provenance de Premier League pour Morgan Sanson. Selon le quotidien régional, Everton et Southampton seraient attirés par les services du natif de Saint-Doulchard.

Reste qu’on peut tout de même se demander comment réagiraient les dirigeants marseillais face à une offre pour Morgan Sanson. Pour un club dont les finances ne sont pas très solides, le souci premier, c’est de dégraisser la masse salariale.

De ce point de vue, Jacques-Henri Eyraud et son staff ne devraient pas hésiter à libérer l’ex-Manceau, surtout en cas d’offre vraiment alléchante. Or on sait que les clubs anglais ne lésinent pas sur les moyens financiers quand il est question d’attirer les joueurs de leur choix…

Mais l’entraîneur André Villas-Boas, dont tout le monde salue le travail, a dit qu’il ne voulait aucun départ cet hiver. Il ne souhaiterait pas mettre en péril l’équilibre et le dynamisme acquis par son groupe lors de la première partie de la saison.

Et même s’il est vrai que pour des questions de dégraissage du mammouth, le coach phocéen peut faire des concessions, on a du mal à croire que cela porterait sur Morgan Sanson, un des éléments clés de son système.

On n'attend plus que de voir comment Jacques-Henri Eyraud et son staff résoudraient ce dilemme, s’il se présentait…