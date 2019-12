OL Mercato : Un indésirable à Lyon proposé au LOSC de Galtier.

Le LOSC pourrait récupérer un joueur indésirable à l’ OL. Les agents de ce dernier l’auraient proposé à l’équipe entrainé par Christophe Galtier.

Les services d'un défenseur de l' OL offert au LOSC !

En conflit ouvert avec les supporters de l’ OL, Marcelo est sur le départ cet hiver. Ses représentants lui cherchent donc un point de chute. Et ils auraient sondé le LOSC de Christophe Galtier. En plus du groupe de supporters, les Bad Gones, qui ne veulent plus entendre parler du défenseur central de 32 ans, ce dernier divise également le vestiaire du club rhodanien, après les attaques de sa femme contre Anthony Lopes.

« Les représentants de Marcelo ont vainement approché le LOSC pour le défenseur qui n’est plus désiré », a informé l’insider Abdellah Boulma sur Twitter. Le Brésilien est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2021, mais il ne devrait pas poursuivre la saison dans la capitale des Gaules.

Marcelo va-t-il passer de l' OL au LOSC cet hiver ?

Si les recruteurs du club de Jean-Michel Aulas réussissent à dénicher un arrière axial en janvier, Marcelo devrait être libéré comme l’avait fait savoir son compatriote Juninho. « La situation de Marcelo est compliquée, il a vraiment demandé à partir… », avait confirmé le directeur sportif dans un premier temps, avant de faire l’annonce suivante : « si on arrive à trouver une solution qui sera bonne pour nous, et pour Marcelo et que nous parvenons à nous renforcer, on va essayer (de le laisser partir, ndlr)… ».

Pour revenir au LOSC, il ne devrait pas recueillir l'ancien joueur du Besiktas d'Istanbul, car le club compte déjà plusieurs défenseurs axiaux dans ses rangs, notamment José Fonte, Adama Soumaoro, Gabriel, Tiago Djalo et Saad Agouzoul.