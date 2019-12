RC Lens : Le discours rafraîchissant de Cheick Traoré

Leader de Ligue 2 à l'issue de la phase aller, le RC Lens dispose d'un effectif très conséquent, tous les postes étant doublés voire triplés. Certains joueurs sont donc peu utilisés, ce qui peut provoquer de la frustration voire même de la colère chez certains. Ce sujet a d'ailleurs été abordé par Cheick Traoré, le latéral droit des Sang et Or.

L'état d'esprit irréprochable de Cheick Traoré

Arrivé de Guingamp cet été après avoir disputé 20 matches de Ligue 1 la saison dernière, Cheick Traoré s'attendait certainement à vivre une saison pleine à l'étage inférieure sous les couleurs du RC Lens.

Mais devancé dans la hiérarchie des latéraux droits par Clément Michelin, excellent depuis le mois d'août, le défenseur malien n'a été titularisé qu'à 3 reprises en Championnat par son entraîneur Philippe Montanier, sa dernière apparition dans le 11 de départ remontant même au 25 octobre dernier à Nancy.

Se contentant de quelques miettes ici et là depuis maintenant deux mois (4 apparitions et 28 minutes de jeu en Ligue 2), l'ancien de la Berrichonne de Châteauroux pourrait se montrer frustré par sa situation sportive. Mais il n'en est rien au vu de ses récentes déclarations parues sur le site du club.

"Tout se passe bien pour moi. Je garde le sourire et j’essaye d’avoir un bon état d’esprit. J’ai la chance d’être footballeur et d’être à Lens. Pourquoi faire la gueule quand je ne joue pas ? Il y a bien pire dans la vie que de ne pas disputer un match de foot. On a un effectif de qualité et être dans le groupe, c’est compliqué. Alors quand j’y suis, c’est une satisfaction. Même si je n’entre pas sur le terrain, je suis derrière mes équipiers."

Touché par des drames durant son adolescence (décès de son frère aîné puis de son père trois mois plus tard), Cheick Traoré a forcément appris à relativiser depuis cette époque, ce qui lui permet aujourd'hui d'adopter une telle attitude vis-à-vis de son manque de temps de jeu.