OL, OM Mercato : Le dossier Giroud chamboulé par le Stade rennais

Olivier Giroud, en manque de temps de jeu à Chelsea, est régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM et l’Olympique Lyonnais. Et aux dernières nouvelles, le Stade rennais se serait immiscé dans le dossier.

Le Stade rennais prêt à jouer les trouble-fêtes pour Olivier Giroud ?

Cet hiver, Olivier Giroud devrait être l’un des acteurs du marché des transferts. À six mois de la fin de son contrat avec Chelsea et désormais relégué sur la touche par Franck Lampard, l’international français ne se fait plus d’illusion concernant une prolongation de son aventure avec les Blues.

En effet, Olivier Giroud a récemment ouvert la porte à un départ de Chelsea dès cet hiver. Une situation qui a alors attisé la convoitise de plusieurs cadors européens. L’Olympique Lyonnais, en quête de renfort offensif, ne cracherait pas sur l’occasion de recruter l’ancien Gunner. Tandis que l’Olympique de Marseille serait également sur le coup.

Mais l’Inter Milan serait en pole position dans ce dossier. Des discussions devraient s’intensifier entre les différentes parties la semaine prochaine, lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes. À moins qu’un nouvel acteur vienne relancer le dossier. Et d’après les informations divulguées par Ouest France, le Stade rennais s’est immiscé dans le dossier et souhaiterait rafler la mise.

Olivier Giroud prêt à faire son retour en Ligue 1 ?

La source explique que le club de Rennes souhaiterait attirer Olivier Giroud en Ligue 1 cette saison. Les dirigeants bretons seraient en effet à la recherche d’un nouvel attaquant et souhaiteraient s’attacher les services du Champion du monde. Mais reste à savoir si l’ancien Montpelliérain acceptera de faire son retour dans l’Hexagone cette saison.

Affaire à suivre…