Bordeaux : Départ de GACP, Joe DaGrosa donne sa version des faits

C'est officiel depuis la mi-décembre, les Girondins de Bordeaux ne sont plus détenus que par King Street, devenu actionnaire unique du club depuis le rachat des parts de GACP. Gestionnaire du club pendant un an, Joe DaGrosa s'est exprimé pour la première fois depuis son départ du club au scapulaire.

Joe DaGrosa livre les raisons du clash entre King Street et GACP

On ne pourra pas dire que Joe DaGrosa aura laissé un souvenir impérissable aux suiveurs et supporters des Girondins de Bordeaux. L'investisseur américain et son fonds d'investissement General American Capital Partners (GACP) étaient entrés dans le capital du club en novembre 2018 afin de prendre la suite de M6, le propriétaire historique du club depuis 1999.

Actionnaire minoritaire du club (13,6 %) mais gestionnaire de celui-ci, GACP devait composer avec King Street, l'actionnaire principal, les deux entités n'étant toutefois pas forcément sur la même longeur d'onde pour ce qui était de la marche à suivre.

Et ce qui devait arriver arriva le 16 décembre 2019 lorsque King Street poussa GACP hors du club en rachetant ses parts et en devenant ainsi le seul maître à bord du navire girondin.

Très discret depuis son éviction du club sextuple champion de France, Joe DaGrosa s'est enfin exprimé sur son départ des Girondins dans une interview donnée aux États-Unis pour NBC Sports, confirmant que l'issue trouvée était inéluctable.

"Comme nous l'avons annoncé publiquement, c'était vraiment basé sur des différents irréconciliables au niveau de la gestion du club. Nous avons estimé que c'était dans l'intérêt du club et des fans de se séparer. Les deux parties, GACP et King Street, ont reconnu qu'avoir autant d'incertitude quant à la façon dont le club allait fonctionner à l'avenir n'était dans l'intérêt de personne. Nous avons donc décidé de nous séparer à l'amiable, ce que nous avons fait, et je ne leur souhaite que du succès pour l'avenir."

Déjà prêt à rebondir, GACP a entamé des négocations - compliquées semble-t-il - pour reprendre le club de Newcastle, actuel 10e de Premier League.