OM, OL Mercato : Un prétendant de plus pour Giroud ?

L’ OM et l’ OL seraient désireux d’attirer Olivier Giroud cet hiver. Mais l’ Olympique de Marseille ou l’ Olympique Lyonnais devraient sortir la grosse artillerie pour se donner une chance de signer le buteur de Chelsea.

OM, OL : Olivier Giroud dans le viseur ?

Le mercato hivernal pourrait être assez mouvementé pour l’ OM en dépit des déclarations d’André Villas-Boas. En plus du dossier Kevin Strootman dont il faudrait négocier un départ, Morgan Sanson aurait reçu une offre ferme d’un club de Premier League.

Mais ce n’est pas tout. En y regardant de plus près, le secteur le plus réduit de l’ OM, c’est bien l’attaque. Valère Germain n’est pas performant. Dario Benedetto ne marque pas assez. Nemanja Radonjic présente encore trop de déchets dans son jeu malgré son réveil en fin de première partie de la saison. Florian Thauvin ne serait pas en plaine possession de ses moyens physiques avant la mi-février. Dimitri Payet peut sombrer d’un moment à un autre, comme à son habitude.

Autant de raison pour lesquelles l’ OM ne cracherait pas sur une bonne opportunité d’attirer Olivier Giroud, en manque de temps de jeu à Chelsea. Et un transfert pourrait d’autant intéresser l’international français qu’il lui faudrait se relancer rapidement avant l’Euro 2020…

Une cible également visée par l’ OL qu’on sait désireux d’attirer un attaquant cet hiver pour combler l’absence de Memphis Depay blessé. En plus, Olivier Giroud paraît avoir suffisamment de coffre pour tirer vers le haut l’ OL, malmené lors de la première partie de la saison et qui a besoin de remonter la pente en vue d’une qualification pour l’Europe en fin de saison.

Un prétendant de poids de plus pour Olivier Giroud ?

Mais l’OM et l’ OL n’auraient pas qu’à se faire la concurrence pour Olivier Giroud. Il leur fallait déjà compter avec l’intérêt de l’ Inter Milan, un prétendant de poids. Et comme si la concurrence des Nerazzurri ne suffisait pas, les recruteurs marseillais et lyonnais devraient désormais se confronter également à celle de la Juventus Turin.

D’après les informations divulguées par La Stampa, Mauricio Sarri voudrait signer son ancien joueur pour combler le départ de Mario Mandzukic.

On n’attend plus que de voir qui de ces prétendants rafleraient la mise…