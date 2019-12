AS Monaco Mercato : Turquie, un sale coup de Carlo Ancelotti mis à nu

Actuellement en prêt du côté de Galatasaray en Turquie, Jean Michaël Seri intéresse encore l’AS Monaco. Seulement, Carlo Ancelotti, le nouveau coach d’Everton pourrait jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

La menace de Carlo Ancelotti rôde pour l’AS Monaco.

L’AS Monaco est passé proche de rapatrier Jean Michaël Séri l’été dernier en Ligue 1. Le milieu de terrain ivoirien a finalement été prêté cette saison à Galatasaray par Fulham, son club. Cet hiver, le club du Rocher pourrait encore tenter un coup avec l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Selon les informations de Foot Mercato, Jean Michaël Seri intéresse toujours l’AS Monaco. Le média croit savoir que le club de la Principauté aurait rencontré le représentant du milieu de terrain de 28 ans. Toutefois, rien n’a fuité des échanges.

En Turquie, Jean Michaël Seri semble retrouver des sensations. Au point où il ne serait pas seulement pisté par l’AS Monaco. Foot Mercato indique également que le profil de l’international ivoirien plaît à Carlo Ancelotti. Le nouveau coach d’Everton semble vouloir renforcer le milieu de terrain des Toffees. Le technicien italien serait aussi intéressé par un autre ancien de Ligue 1. Pisté par l’OL, Steven N’Zonzi serait également dans le viseur de l’ancien entraîneur de Naples.

Avec Galatasaray, Jean Michaël Seri a déjà disputé 17 rencontres pour un but et une passe décisive. Malgré les renforts arrivés cet été (Falcao, Seri, N’Zonzi, etc.), le club stambouliote éprouve des difficultés en championnat. Il ne pointe qu’à la 7e place de Super Lig, la même position qu’occupe l’AS Monaco en Ligue 1.

Doublé par Galatsaray durant l’été, il faudra maintenant qu'Oleg Petrov se montre convaincant pour enrôler Seri. Surtout qu'il ne manque pas de concurrents à son poste chez les Rouge et Blanc.