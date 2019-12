OL - Mercato : Valence, la piste Ezequiel Garay se rétrécie.

Ezequiel Garay fait partie des nombreux joueurs dont les noms sont associés à l’ OL cet hiver. Il serait courtisé pour remplacer Marcelo poussé dehors par les supporters lyonnais. Cependant, Valence pourrait contrarier les Gones.

Ezequiel Garay à la place de Marcelo à l' OL ?

« Marcelo dégage ». Les Bad Gones ont ainsi réclamé le départ du défenseur de leur équipe de coeur. C’était le 10 décembre 2019, à Décines, après la qualification de l’ OL en 8e de finale de la Ligue des Champions, face au RB Leipzig (2-2).

Face à la défiance des supporters ultras, le Brésilien a décidé de quitter le club de la capitale des Gaules. Juninho a confirmé la demande départ de ce dernier, après le tirage au sort de la C1. Dès lors, les recruteurs de l’Olympique Lyonnais sont en action pour trouver un successeur à Marcelo. Et Ezequiel Garay serait l’une des cibles des Gones.

En fin de contrat en juin 2020 avec le FC Valence, l’arrière central de 33 ans n’est pas pour autant à la portée de l’ OL. Et pour cause, les dirigeants du club Che ont bien l’intention de lui proposer une prolongation de bail, si l’on en croit les indiscrétions du quotidien AS.

De quoi doucher l’intérêt du club rhodanien, mais également de Getafe qui souhaite aussi s’attacher les services de l’expérimenté international argentin. Il faut rappeler que Kevin Gameiro est également pisté par l'Olympique Lyonnais pour remplacer Memphis Depay blessé et indisponible pour le reste de la saison.