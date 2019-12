OL Mercato : Un départ officialisé par l'Olympique Lyonnais.

Alors que le marché des transferts de l’hiver ouvre officiellement le 1er janvier 2020, l’ OL n’a pas attendu pour officialiser un départ du club, ce vendredi 27 décembre.

L' OL a libéré une joueuse qui s'est engagée avec Everton.

L’ OL a informé, via un message sur son site internet, d’un départ officiel, ce vendredi. Le club rhodanien a en effet libéré une joueuse qui s’est engagée avec Everton en Angleterre, pour une saison et demi.

« L’Olympique Lyonnais a décidé de libérer Izzy Christiansen de ses six derniers mois de contrat avec le club. Arrivée à l' OL en juillet 2018, l'internationale anglaise s'est engagée avec Everton après un an et demi de succès avec Wendie Renard et ses coéquipières. Le club tient à remercier Izzy Christiansen pour son professionnalisme durant cette période et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », a informé le club de la capitale des Gaules.

Victime d'une fracture de la cheville droite, Christiansen avait manqué la Coupe du monde féminine disputée en France l'été dernier. Cette saison, elle était remplaçante au sein de l’équipe de Jean-Luc Vasseur. Cette saison, elle n’a donc pris part qu’à 8 matchs toutes compétitions confondues, pour une titularisation.