PSG Mercato : Mbappé aurait lâché une première réponse à Leonardo

Désireux de le retenir pour l’avenir et d’éloigner la menace du Real Madrid, Leonardo, directeur sportif du PSG, aurait transmis à Kylian Mbappé une offre de prolongation assortie d’un nouveau salaire astronomique. L’attaquant de 21 ans aurait rapidement fait connaître sa réponse.

Kylian Mbappé prêt à tourner dos au PSG ?

« Est-ce que je serais plus tranquille en Espagne ou en Angleterre ? Ce serait sans doute d’autres difficultés... Mais, pour l’instant, j’ai surtout très envie de marquer l’histoire de mon club », déclarait récemment Kylian Mbappé lors d’une interview accordée à France Football. S’il affiche ainsi son souhait de rester encore au PSG, l’international français de 21 ans fait l’objet d’appels du pied incessants de la part des dirigeants du Real Madrid.

Mais le PSG qui en compte pas laisser filer son joyau français multiplie aussi les gestes afin de le convaincre de s’inscrire sur la durée dans la capitale. Selon le média ABC, les dirigeants du PSG seraient prêts à faire une folie financière pour retenir l’enfant de Bondy. Mais cela pourrait être insuffisant.

Grosse menace sur le PSG ?

Désireux de converser Mbappé au-delà de juin 2022, soit la date d’expiration de son engagement initial, le Paris Saint-Germain lui proposerait un salaire annuel d’environ 36 millions nets par an s’il acceptait de rempiler. Le média espagnol ajoute que le Champion du monde 2018 ne serait pas obnubilé par « l’argent » à ce stade de sa carrière. A 21 ans, il privilégierait le projet sportif.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre 180 millions d’euros, Mbappé voudrait « seulement être un joueur du Real Madrid ». Il aurait donc pour le moment dit « non » au PSG en accord avec l’avocate Delphine Vertheyden, récemment sollicité pour rendre possible un transfert du joueur au Real l’année prochaine.

De son côté, Wilfried Mbappé, le père du numéro parisien, serait en désaccord avec l’avocate, puisqu’il verrait d’un très bon œil l’offre de Leonardo.