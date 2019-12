Mercato PSG : Accord Cavani - Atlético, une grosse info tombe.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani court allègrement vers la fin de son histoire avec le club de la capitale française. Son contrat expirant le 30 juin prochain ne devant pas être prolongé. Le joueur de 32 ans pourrait même surprendre tout son monde en janvier.

Edinson Cavani déterminé à rejoindre l’Atlético Madrid ?

Désormais relégué à un simple rôle de remplaçant au PSG, Edinson Cavani est poussé à la porte par son compatriote Diego Forlan. Pour l’ancien international uruguayen, « ce serait spectaculaire, un grand transfert pour l’Atlético » une arrivée du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Alors que Thomas Tuchel semble avoir bien tranché entre ses différents attaquants, Forlan estime que « ce serait très bien que Cavani rejoigne Diego Simeone, « une association qui compterait pour le présent, mais qui aurait aussi un avenir. »

Plutôt que d’attendre l’été prochain, le Matador pourrait finalement opter pour un départ cet hiver. D’ailleurs, les choses pourraient même se passer à l’opposé de ce qu’a annoncé ces dernières heures le média brésilien UOL Esporte.

Edinson Cavani prêt à forcer son départ en janvier ?

Jeudi, UOL Esporte a révélé que Cavani avait indiqué au PSG que son départ en janvier ne pouvait intervenir que s’il s’agissait d’une décision économique du club. Une possibilité écartée par le directeur sportif Leonardo pour qui Thomas Tuchel pourrait encore avoir besoin de son numéro 9 d’ici la fin de saison. Mais La Cadena Ser annonce ce vendredi une bombe dans ce dossier.

En effet, la radio espagnole assure que l’ancien avant-centre de Napoli « veut partir le plus tôt possible du PSG » et serait désormais prêt à « faire le forcing pour quitter le club parisien en janvier. » Après avoir « parlé avec Simeone », sa priorité serait à présent l’Atlético Madrid. Le natif de Salto serait même « fou à l’idée de venir en Liga » et chez les Colchoneros.

Il va donc « faire l’impossible pour quitter Paris en janvier », auraient confié des proches de son entourage. Un scénario qui ferait également les affaires du PSG, le club pouvant encaisser une dizaine de millions d’euros dans cette histoire.

A suivre donc…